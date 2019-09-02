怪獸級颶風多利安（Dorian）今天在巴哈馬北部的阿巴科群島登陸，成為史上登陸威力最強風暴之一，也是過去4年在大西洋生成的第5個5級風暴，料於未來兩天逼近佛羅里達州。

以下是法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）有關5級風暴的介紹和氣候變遷可能對天氣構成的重大影響：

●什麼是5級風暴？

科學家依颶風強度，區分為1至5級，稱作沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）。強度最大的5級風暴最高持續風速超過每小時252公里。

除了毀滅性強風，5級風暴登陸時會引發災難性暴潮，釀成海嘯般的洪災。

根據美國國家颶風中心（NHC），颶風多利安的最高持續風速高達每小時297公里，追平有紀錄以來登陸威力最強的大西洋颶風。

多利安的到來使大西洋過去4年每年至少都有一個5級颶風，是史上最長連續出現5級颶風的紀錄。前一次最長的連續期是在2003至2005年。

●5級風暴災情有多慘？

◎颶風麥可

麥可（Michael）2018年登陸佛羅里達州，奪走59條人命並造成約250億美元（約新台幣7900億元）災損，成為26年來登陸美國的最強風暴，也是歷來侵襲美國的第4個5級颶風。

◎颶風瑪莉亞

瑪莉亞（Maria）2017年重創島國多米尼克（Dominica），造成31死，接著減弱為4級颶風橫掃波多黎各（Puerto Rico）。研究指出，瑪莉亞在波多黎各奪走近3000條人命。

◎颶風艾瑪

艾瑪（Irma）2017年7度登陸，其中4度是以5級風暴之姿橫掃加勒比群島北部地區，接著減弱成4級風暴登陸美國佛羅里達島礁（Florida Keys）。這是有紀錄以來威力最強、災損也最嚴重的颶風之一，共導致47人喪命。

◎颶風馬修

2016年重創海地、古巴和大巴哈馬島（Grand Bahama Island）的5級風暴馬修（Matthew），是2007年來第一個出現在大西洋的5級風暴，共奪走585條人命，是10多年來最致命的颶風。光是在海地，就有500多人喪命。

◎颶風卡崔娜

5級颶風卡崔娜（Katrina）2005年肆虐美國墨西哥灣沿岸（Gulf Coast），釀成1800人喪命。

●美國如何因應？

美國總統川普取消赴波蘭的行程，並與緊急事務處理官員舉行會議。

他今天對記者說，這場風暴「宛如怪獸般」，美國東岸「最終將受到影響，有些地區災情會非常、非常嚴重」。

多利安路徑多變，目前還無法確切掌握，不過佛羅里達、喬治亞、南卡羅來納和北卡羅來納4州都已宣布緊急狀態。

川普也宣布佛州進入聯邦緊急狀態，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）也出動2000名國民兵（National Guard）部隊，另外2000人則處於備戰狀態。

當局也下令佛州和南卡羅來納州沿岸地區居民撤離。隨著多利安步步進逼，美國民眾大排長龍，等著購買藥品和燃料等物資。

●更壞情況還沒發生？

科學家長期預測，全球暖化將使熱帶風暴更具毀滅性，有些人認為，相關證據或許已在眼前。

較溫暖的海洋為颶風生成提供更有利的條件，而海平面上升則加劇暴潮，恐摧毀海岸防護設施。

(中央社)