上海「好市多」開幕擠爆 開業四小時暫停營業

美式賣場好市多8月27日在上海開幕，當天民眾多到擠爆賣場，狂搶生鮮肉品、酒類、精品等，導致開業4小時被迫關門。然而好市多才營業第5天，竟出現另一種排隊潮，全是要退掉會員卡。

大陸騰訊網報導，由於賣場的商品被搶破頭，造成許多東西完售下架，甚至調高價錢、減少優惠，像是熱賣的「飛天茅台」已經沒有了，連味全冷藏牛奶的價格兩瓶32.9人民幣（約新台幣144元）漲到53.9元（約新台幣236元），優惠沒了導致許多大陸會員不想來，人潮也不像之前這麼擠。

有會員表示，進賣場前還要排隊一、兩個小時，結果想買的東西都沒有，最後兩手空空回家。還有會員抱怨，帶著一家大小想開心逛賣場，進來卻被人潮擠爆，小孩哭不停，因此怒退會員卡。結果連退卡也要排隊，人潮多到員工都沒空吃午飯。

對此，大陸網友表示，由於好市多的盈利主要來自於年費299元人民幣（約1315.6元台幣），出現退卡潮對好市多的確是壞消息，但大幅減少的人潮，對其他會員卻是好事，「以後去不用人擠人了！」

(中時電子報)