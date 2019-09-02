新湖國小躲避球隊，去年在韓國參加亞洲盃賽事榮獲U12女生組亞軍。（新湖國小提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣湖口鄉新湖國小躲避球隊，去年在韓國舉辦的亞洲盃躲避球賽榮獲U12女生組亞軍，直排輪隊更從2014年開始在會長盃、中正盃、總統盃等三大全國賽，締造15連霸紀錄，榮獲教育部體育署「108年度獎勵學校體育績優團體與個人獎項國小組績優學校獎」，在全國2631所小學僅有6所國小獲此殊榮。

新湖國小校長李孟印表示，能在眾多學校競逐者中脫穎而出，除學務主任李容宙全力推動各項體育政策，教師團隊共同努力外，更要感謝縣長楊文科對體育設施與活動經費的支持。

李孟印同時感謝體育組長彭源祥老師和直排輪徐銅嶺教練，長期在躲避球和直排輪做訓練與耕耘的辛勞，讓家長會相信「運動會讓孩子變聰明，學業體育樣樣行！」也全力支持體育活動，使孩子在運動上找到揮灑的舞台。

新湖國小是竹縣健體領域重點發展學校，體育教師組成專業教師社群，觀察學生學習的表現，並邀專業人士提升教師專業知能，讓每位老師在體育教學都能得心應手，發揮成效。

(中時 )