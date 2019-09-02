大政治大爆卦-無色覺醒》先攪局硬選 若敗選還要攻黨魁 請問郭董哪來的自信？ 14:102019/09/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》先攪局硬選 若敗選還要攻黨魁 請問郭董哪來的自信? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團前董事長郭台銘在國民黨初選落敗後，近來動作頻頻，傳出將迫使國民黨做出「換瑜」的決定；但今日郭陣營幕僚蔡沁瑜受訪回應，表示郭台銘對換瑜沒有任何期待，並表示將不會代表國民黨參選。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #國民黨 #郭台銘 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 批黨產會主委抹黑 藍委：要求林峯正公開道歉 21:362019/08/29 政治 挨批坐擁鉅額黨產 國民黨強烈譴責卓榮泰睜眼說瞎話 22:522019/08/29 政治 民進黨：國民黨扭曲法律內涵 混淆視聽 23:002019/08/29 政治 國民黨批林峯正以恫嚇人民方式抹黑國民黨 23:022019/08/29 政治 成功一定有我 朱稱不求任何位置 04:102019/08/31 政治要聞 國民黨恐爆少子化危機？黃創夏解析遭轟：鬼話 14:082019/09/01 政治 有錢能使鬼推磨 林錫耀：不能輕忽郭台銘 14:572019/09/01 政治 難道中華民國不是中國？ 04:102019/09/02 時論廣場 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 政治熱門新聞 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 - 政治 王金平喊冤換瑜 網：這不可能啦！ - 政治 小英選情其實不樂觀！網分析後爆驚人真相？ - 政治 韓氣勢能否翻轉 黃暐瀚直指這天很關鍵 - 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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