2019年在韓國大邱舉辦的第13屆國際地球科學奧林匹亞競賽，我國選手2日傳回捷報！代表我國參賽的4名學生在43國、163名選手當中脫穎而出，總計獲得3金1銀，國際排名第3名（日本及韓國獲得4金，並列第1名）。表現最佳的台中一中吳思翰榮獲金牌，個人排名第7；師大附中廖廷涓亦榮獲金牌，個人排名第8，廖廷涓所屬小組還榮獲特別獎國際團隊野外考察（International Team Field Investigation）報告金獎，表現卓越。

此次我國代表隊由台灣師範大學科學教育中心主任張俊彥等10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經校內初選、全國選拔、選訓營及決選等4階段，從516名學生中選出4名國手。代表團分別由中央大學大氣科學系教授林沛練（兼任學務長）及台師大通識教育中心葉孟宛教授擔任團長及副團長，並由張俊彥、台師大地球科學系教授米泓生、李悅寧，成功大學地球科學系教授龔慧貞及台大海洋研究所黃千芬教授隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等。代表團於8月26日出發參賽，2日上午於當地時間10點舉行閉幕暨頒獎典禮，預訂6日返抵國門。

我國自2007年起參加國際地科奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，2007年到2016年連續10年奪冠，2017年亞軍，去年和今年第3名，參賽至今總計榮獲36金、15銀及1銅。本競賽明年將在俄羅斯舉行。

獲得本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，並分別可獲得教育部頒發獎學金20萬元、10萬元與5萬元；但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇優以最高獲獎額辦理。

(旺報 )