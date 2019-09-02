華視台式新喜劇《俗女養成記》昨（1）日播出最終回第九、十帖，收視再攀高峰勇奪同時段第一，第十帖每分鐘平均收視突破2.22，每分鐘平均收視人口達48.8萬人，而女性觀眾25歲至39歲更高達3.57表現相當亮眼！

《俗女養成記》陳家姊弟帶著另一半與爸媽吃飯。（圖／華視提供）

《俗女養成記》第十帖收視最高點在嘉玲阿嬤（楊麗音飾），與嘉玲媽（于子育飾）為了嘉玲要來台北讀大學而吵架的橋段，劇中嘉玲媽不滿阿嬤影響嘉玲填志願表，讓她考上台北大學西班牙語系，嘉玲媽在老公與婆婆面前說出一句：「你們以為她去台北是真的要讀書嗎? 那叫天高皇帝遠啦!我就不信，她在台北不會交男朋友，我不想要那麼早就當阿嬤啦!」卻換來嘉玲阿嬤笑回：「人家我也不想那麼早當阿嬤」，這段逗趣的婆媳吵架畫面，搞笑之間卻也流露出家人之間濃濃的關愛，此段收視瞬間飆破2.49，吸引54.7萬人收視。

《俗女養成記》也將於今晚8點於華視主頻登場，帶觀眾重溫大小嘉玲的俗女人生。

(中時 )