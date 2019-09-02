有媒體報導國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀擔任吳的「密使」赴中國見國台辦主任劉結一時，帶了一份民調向對岸表達「韓會選不下去」的訊息，雖然後來國民黨嚴正否認，但卻已造成國民黨選情雪上加霜，分裂傳聞持續擴大。對此，資深媒體人羅友志感嘆，這群老國民黨們非要換瑜的目的，是因為韓國瑜犯了「跟我不同掛罪」！
羅友志於臉書發文表示，「老國民黨們」為什麼要換瑜，因為兩個念頭：「以前喝酒抱女人、政治獻金沒交代的人怎麼可以當總統？」以及「我看不起的人當總統，那我們不同掛的，以後還有我的位子嗎？」
羅友志痛批國民黨，某些以前愛到「黑美人」北投那卡西之類的酒家喝酒抱女人，到現在還去澳門、從台灣叫小姐到美國喝酒抱女人的人，要不要切腹自殺以謝國人？
說到政治獻金，羅友志更表示，不知道玩爐渣的、包庇雙子星的，被判10年、20年的，你們大氣都不敢吭一聲，韓國瑜到現在是被判了什麼罪名啊？羅友志直言，是「跟我不同掛罪」吧？
羅友志感嘆，好，那麼愛位子到是非不分的地步了是嗎？國民黨青壯派，這時候還不起義？難道你要等被滅黨了，再來如喪考妣嗎？
文章來源：羅友志臉書
(中時電子報)
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