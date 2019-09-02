民進黨副秘書長林飛帆昨晚在彰化的活動上表示，2020大選重點不是國民黨總統參選人韓國瑜扮演什麼角色，而是台灣如何面對中國入侵與滲透。對此，名嘴謝寒冰怒轟「胡說八道」。他感嘆表示，民進黨每四年要註定要騙台灣人民一次嗎？每次到選舉都要扯這個「夠不夠煩不煩啊」！他直言，2020只有一個戰爭，就是庶民對抗吳音寧們的戰爭。

林飛帆昨指出，2020年的選舉不是民進黨與其他政黨的競爭，而是台灣與中國的對抗賽，因為中國一直把對台灣2020大選的攻防，當作是最主要的戰略目標，中國一直希望能拉下本土陣營以及民進黨政府，因此重點不是國民黨總統參選人韓國瑜在這場總統大選中扮演什麼角色，而是台灣要怎麼面對中國的入侵和滲透。

對此，謝寒冰稍早在直播怒批林飛帆「胡說八道」。他轟民進黨每四年註定要騙一次嗎？去年選縣市長，說高雄被韓拿下會亡國，亡了嗎？他直言，每次到選舉都要扯這個夠不夠煩不煩啊！他說民進黨就是標準的詐騙集團，從以前說要台獨要怎樣、台灣不獨立會怎樣、馬英九會賣台，「八年賣了台嗎？把台灣很多東西賣出去是真的！」

謝寒冰指出，民進黨是完全執政，結果也沒有獨立，連喊都不敢喊，「標準詐騙集團」。他說民進黨這些年來把人安排到肥缺、把吳音寧安排到不適合他們的位置上佔位置、賺錢，林飛帆沒有工作經歷就當民進黨副秘書長，民進黨真的沒人才到這個極致。他也直言，2020只有一個戰爭，就是庶民對抗吳音寧們的戰爭，就是老百姓對抗詐騙集團的戰爭。

謝說民進黨就是一群詐騙集團，多少人過去被判刑，現在去當國營事業董事長、總經理，貪汙者位居高官，選輸的當行政院長、行政院副院長、交通部長等，「不要臉到極限的政黨，還好意思說帶領台灣人民對抗中國大陸，對抗個大頭鬼」。

謝寒冰認為，若2020讓民進黨繼續執政，真的顯示出台灣出現非常非常嚴重問題。台灣人什麼時候淪落到變這種智商。他也坦言，國民黨非常爛，他也擔心萬一國民黨重新取回政權後，是不是又恢復到過去一樣爛，但他說至少不能讓民進黨繼續惡劣下去。他說每天看到民進黨這群人在台上耀武揚威，真的非常想吐，他希望台灣是能變更好的地方，而不是一堆人和稀泥，為了意識形態是非公理完全不顧。

(中時電子報)