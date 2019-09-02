近期在大陸夯劇《陳情令》中飾演小少爺「金凌」的男星漆培鑫，近日遭到網友爆料在與前女友交往期間劈腿，甚至射後不理讓女友懷孕後冷淡對待，以致女方公開他的床照與鹹濕錄音檔，甚至他還想3P，最後他在昨（1）日承認戀情並對外道歉。

漆培鑫因夯劇《陳情令》走紅，沒想到馬上就被爆料逼前女友墮胎，甚至還想勾搭女友閨蜜來3P。（合成圖／翻攝自微博）

8月底一名大陸網友在網路上發文爆料，指出「陳情令飾演金凌的，戀愛出軌，女朋友懷孕不負責，還想玩3P」接下來曝光一系列對話截圖與照片佐證，爆料中指控漆培鑫劈腿外，還寫下漆培鑫射後不理女友，得知女友懷孕後甚至冷處理，還要她趕緊將孩子處理掉，不然就自己養，隨後女方住院男方也不理。

接下來更有疑似是漆培鑫前女友的帳號，公開兩人的合照，還有一段「鹹濕錄音檔」，記錄了行房時男方的呻吟聲：「老婆，你好棒呀，好爽。」，甚至還爆料男方還曾想勾搭前女友閨蜜一起玩3P。

漆培鑫也在昨日道歉。（圖／翻攝自微博）

面對逼女友打胎、玩3P及錄音檔曝光等，漆培鑫也在昨日打破沈默表示，「這段感情對雙方都造成了傷害，在這裡我誠懇道歉，我會處理好所有的事情。並向粉絲道歉」。

(中時電子報)