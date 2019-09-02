美國喜劇天王、好萊塢知名諧星演員凱文哈特(Kevin Hart)，驚爆在當地時間9月1日凌晨發生嚴重車禍，其發言人雖尚未對此事作出回應，然警方已證實他所乘坐之車輛失控翻覆，凱文哈特因此受到嚴重傷害，已被送到最近的醫院緊急搶救中。

主演新版《野蠻遊戲》系列電影、為夯動畫《寵物當家》主要角色配音的40歲好萊塢笑匠凱文哈特，是當今喜劇圈身價數一數二的巨星，而他驚爆發生嚴重車禍，事故地點在加州卡拉巴薩斯(Calabasas)，據加州公路警察所公布的調查報告，指出當時凱文坐在一輛馬力強大的1970年經典車款「普利茅斯巴拉丘達」上頭，他並非駕駛，同車的有他的網路健身模特兒好友Rebecca Broxterman，以及其28歲未婚夫Jared Black，Jared是事故發生時的駕駛。

事發突然，當時凱文一行人行駛在洛杉磯郡的穆蘭公路上，途中座車突然失控，車輛偏離道路，衝破一旁的圍欄並翻覆滾下坡，所幸沒與其他車輛相撞，而事故發生後，駕駛與Rebecca受困車內，凱文哈特帶傷離開車輛求救，外媒報導指出，Jared並無酒精反應，目前出事原因排除是酒駕，至於車內人員狀況，Rebecca幸運無傷，凱文及Jared背部傷勢卻相當嚴重，當下已立刻被送往鄰近醫院，目前還在急救中。

(中時電子報)