何姓婦人在基隆市七堵區崇智街經營30年的「伊芝迷精品美容護膚店」，藉此拉攏鄰居標會，8月27日卻倒會落跑，人間蒸發。（張穎齊攝）

何姓婦人8月27日凌晨傳訊給互助會員，稱自己無力還錢要自殺，隨後人間蒸發，使得30多名受害人共被騙4000多萬元。（讀者提供）

何姓婦人8月27日凌晨傳訊給互助會員，稱自己無力還錢要自殺，隨後人間蒸發，使得30多名受害人共被騙4000多萬元。（讀者提供）

53歲的何姓婦人，在基隆市七堵區崇智街經營1間將近30年的「伊芝迷精品美容護膚店」，開業以來，陸續吸收鄉親鄰居加入她的互助會，每2年就起1次會，邀集大家來標會，豈料卻在8月27日倒會落跑，人間蒸發，家人也音訊全無，使得30多名受害者，總共被騙4000多萬元，鄰居痛罵「被當肥羊宰！」全案已交由檢警偵辦中。

受害人林小姐向本報獨家投訴，何婦的護膚店，是知名彩妝品牌合作的外部專櫃，她和何認識20多年，許多人會給何做臉，有天何就邀集大家加入互助會來標會，多年來都穩定，孰料何早就開始預謀詐騙，利用人頭等起了5、6個會，甚至連當地議員楊秀玉也被當作人頭。

「非常惡劣！」林小姐指控，何在8月27日凌晨1時許突然傳了line訊息給所有互助會員，說沒錢還大家、要去自殺等云云，她當下立即致電卻轉成未開機，連家屬也聯絡不到，才知自己已被騙200多萬元。

林小姐調查，何有2段婚姻，其中吳姓小兒子擔任車手，就讀台大機械系，8月27日白天去派出所報案稱媽媽失蹤後就人間蒸發；黃姓大女兒則在大陸經商，錢疑似就是被洗到大陸，而何的家人自稱也是受害人，隨後都消失，手機、臉書全關閉。

「何是一個很深沉的人！」楊秀玉表示，她與何也認識20多年，也有給何婦做過臉，但完全看不出是這樣的人，沒想到自己也被當作人頭，請檢調一定要嚴辦。

警方表示，8月27日有接獲吳男報案稱媽媽失蹤，之後卻也連絡不上吳男，接著就陸續收到許多受害人報案，受害人也前往基隆地院按鈴申告，目前已交由檢方處理，若找不到人會發布通緝令。

記者2日致電給何婦的手機與市話，全都呈現未開機狀態，前往護膚店現場，也只見大門深鎖，人去樓空。

(中時 )