好不容易終結9年沒能在世界盃獲勝魔咒之後，大陸男籃將在今晚8點於北京五顆松場館迎戰歐洲強權波蘭，外界賭盤開出客場球隊波蘭讓1.5分，也就是不看好大陸隊能夠獲勝。

大陸隊在2010年土耳其世界盃第2場幹掉象牙海岸之後，吞下4連敗；2014年西班牙世界盃，大陸因青黃不接導致沒能取得參賽資格，本屆國際籃球總會(FIFA)將世界盃參賽隊伍擴增至32隊，大陸挾著主辦國優勢無條件拿到入場券，分組預賽與波蘭、委內瑞拉和象牙海岸同組，首戰後來居上擊敗了象牙海岸，在世界盃拿下對戰2連勝。

今晚大陸隊將迎戰波蘭，獲勝的球隊就能以2連勝提前獲得16強單淘汰賽門票，目前情勢起來對波蘭較為有利，因為他們首戰幹掉了南美勁旅，大陸隊必須在今晚全力搶勝，否則後天晚上就得與委內瑞拉展開殊死戰了。

波蘭只曾經在1967年參加過一次世界盃，相隔12屆52年之久再次登上這個大舞台，或許球員的大賽經驗不如主場球隊，但憑藉著人高馬大的陣容依舊被看好足以在今晚的對戰中有較高的勝率。

官方網站開出來的賠率是大陸1賠1.83，波蘭則是1賠1.58，波蘭的讓分盤是1.5分。再以勝分差距的盤口來看，波蘭贏1-5分的賠率是1賠3.85，大陸的賠率是1賠4.05，雙方勝分差超過16分的賠率在15倍以上，可見得這場比賽將會很激烈，外界預估可能在兩顆球之間的差距，大陸並非沒有機會虎口奪食。

(中時電子報)