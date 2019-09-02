桃園市八德區永豐高中校長林裕豐日前獲得教育部校長領導卓越獎，他說，學校以藝術、科學兩主題推動「科藝翻轉」，在師生、家長共同推動下，獲得教育部青睞。林裕豐也說，永豐高中是獎項中唯一的社區高中，代表社區高中也有一片天。

林裕豐指出，為了讓學生們上課時，不再死板，全校高中部70多名老師，共分為17個學群，共同設計35門創意課程，包含藝術與科學。他說，自己雖然是理工人，不過美的賞析同樣重要，因此用並重的方式發展課程。

此外推動時，也曾遇過難題。就曾有老師想要推動「行動學習」，但是討論時，發現部分教室網速太慢。林裕豐聽到後，就想辦法，到處申請經費，最後解決問題。他說，為了推動「科藝翻轉」，因需要很多資源，學校透過產學合作，或者是參加大學、高中、國中小合作的「大手攜小手」計畫，也努力申請教育部、科技部的經費。

他說，學校以藝術跟科學為兩大主題推動「科藝翻轉」，學校70多位老師分成17個群，分別設置35門創意跨越課程。此外其他領導卓越獎獲獎者都來自明星高中，僅有永豐是社區高中，感謝教育部肯定，他也說，這個獎是是給師生、家長的肯定。

(中時 )