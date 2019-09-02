開學即將到來，新北捷運公司表示，淡海輕軌針對9月開學季推出「淡海輕軌開學祭」系列活動，其中大一新生只要在4日到6日3天，憑新生手冊到淡海輕軌，就可兌換當日單程票一張，讓大一新鮮人輕鬆體驗淡海輕軌。

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線自去年12月23日通車，加上明年即將通車的藍海線，沿線便有兩所大學，分別是淡江大學與台北海洋大學，以及周邊的真理大學及聖約翰大學等。

為讓初次來到淡水就學的大一新生認識淡海輕軌，規畫在9月4日到9月6日大學新生訓練三天，開放大一新生免費體驗，新生只要攜帶新生手冊至淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處，即可兌換當日單程票一張，現場就可免費搭乘。

新北捷運公司表示，這項優惠不僅淡水區的大專院校適用，也歡迎全台大一新生都可以持新生手冊前來體驗，後續淡海輕軌對於開學祭與中秋節也規劃了一系列的宣傳活動。

(中時 )