Uber Eats 今(2)日宣布即日起正式在彰化和嘉義上線服務，完成全台「十城十美」連線，讓更多粉絲也能在30分鐘內享受到熱騰騰的美食外送！歡慶十城新版圖，即日起至9月30日，在全台營運的十個城市中，只要每筆訂單金額滿90元，輸入「十城免運」優惠碼即可以享免外送服務費優惠。Uber Eats 更公布平台「食」在不思議十大美味趣事，分享與消費者的美味關係！

在各地鄉民不斷呼喚下， Uber Eats 即日起正式進軍嘉義彰化地區！首波上線網羅各式彰化與嘉義在地美味，合計超過300間合作餐廳，包括彰化人必吃「阿章爌肉飯」、在地40多年老字號「彰化杉行碗粿」、肉圓與牛排的創新結合「西門彰化肉圓」，以及廟口超人氣「彰化木瓜牛乳大王」，平台上通通點得到！嘉義市以各種平價小吃、銅板美食聞名於外，近期更登上知名串流影音平台Netflix的《世界小吃：亞洲篇》，其中「林聰明砂鍋魚頭」也收入 Uber Eats 嘉義版圖中，在地人必吃的「嘉義品安豆漿豆花」、有嘉義鼎泰豐之稱的「豆豆小籠包」也通通加入 Uber Eats。

台灣美食令人垂涎欲滴，但你知道每個城市的小吃都反映了各地不同的文化、歷史、和生活樣貌嗎？事實上，彰化肉圓原為一次水災時提供民眾的救災食物，後來逐漸發展成當地代表食物；嘉義雞肉飯則據說是二戰後美軍引進火雞，早期民眾便將火雞肉撥絲代替格較高昂的雞肉而來。

在歡慶Uber Eats即日起正式在彰化和嘉義上線服務，完成全台「十城十美」連線之餘，平台也趁勢公布「Uber Eats 與台灣的十項美味趣事」，揭開「網友最愛下單的外送美食」、哪些縣市使用者最愛用Uber Eats，以及你意想不到的「趣味」外送地點等，相當有趣。

Eber Eats公布台灣地區十項美味趣事，內容相當逗趣。(表／Uber Eats提供)

(中時電子報)