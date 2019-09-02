Forever your #1 fan 😍 Congrats on your 3rd no hitter @JustinVerlander!! pic.twitter.com/0Sx947TyZ6 — Kate Upton (@KateUpton) September 1, 2019

太空人投手韋藍德(Justin Verlander)是一個令人羨慕的人，不論是他的球技和漂亮老婆都是。他2日對戰藍鳥，繳出生涯第3場無安打比賽，凱特阿普頓(Kate Upton)在推特祝賀：「你永遠的頭號粉絲，恭喜你第3次無安打！」可惜太空人在客場加拿大作戰，韋藍德今晚沒辦法跟嬌妻慶功。

凱特其實沒多說什麼，仍引來一些球迷瞎起鬨。「請好好慰勞妳的英雄。」「我如果有超能力，我選擇變成韋藍德。」「凱特有什麼魔力嗎，娶模特兒的運動員怎麼反而變強。」「太空人贏了比賽，韋藍德贏了人生。」「駭客預備，他們可能會上傳新照片。」「洋基今天輸球就更完美了。」

有人貼出一張韋藍德依偎在凱特懷中的照片，雖然韋藍德表示他無法形容無安打有多麼爽，不過在球迷看來，大概就像他在這張照片裡的陶醉表情差不多。還有老虎隊一路跟過來的球迷也來道賀，恭喜前「虎王」取得名人堂門票。

成軍51年的教士隊至今沒有出現過無安打比賽，韋藍德居然一個人就有3次，可說是賽揚(Cy Young)等級的成就，畢竟賽揚那麼神也只是3次。不過韋藍德在36歲創紀錄可能也是有代價的，例如「桑大王」桑塔納(Johan Santana)的悲劇結局。

紐約大都會成軍58年，只出現過1次無安打比賽，即是由左投桑塔納在2012年達成。桑大王該場比賽超支燃燒134球，導致剩餘例行賽表現不佳。該季不幸成為桑塔納最後一年，儘管他有舊傷，但他當時才33歲。韋藍德今日用掉120球，他第9局的直球仍有時速97英里，希望他不要投壞了身子。

(中時電子報)