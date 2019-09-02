德國眾所矚目的東部薩克森邦與布蘭登堡邦今天選舉，極右派的德國另類選擇黨（AfD）在兩邦得票率大有斬獲，緊追總理梅克爾的執政聯盟，凸顯德國東、西之間的政治分歧日深。

「紐約時報」報導，梅克爾（Angela Merkel）的基民黨（CDU）與執政聯盟的社民黨（SPD）雖仍擊敗AfD，但兩黨在過去曾屬東德的這兩個邦裡得票仍大幅下滑，恐使梅克爾政府的威信在德國經濟開始放緩之際遭進一步削弱。

選舉結果也再次證明，德國在二戰後數十年來、由左、右兩大主流政黨輪流執政的政治體系持續崩解。

兩邦選舉裡的其他政黨已表明不與AfD合作，讓AfD注定只能當在野黨。AfD在薩克森邦（Saxony）得票28%、在鄰邦布蘭登堡邦（Brandenburg）得票24%，相較2014年的選舉，得票分別成長18、12個百分點。

主流政黨免於敗給AfD的原因可能是拜最後的催票之賜，投票率增加最後救了基民與社民兩主流政黨。

出口民調顯示，梅克爾的基民黨在薩克森邦得票超過32%；在布蘭登堡邦，執政夥伴的社民黨得票雖大幅被追近，仍以26%得票保住第一大黨地位。

AfD在薩克森邦與布蘭登堡邦都靠選民的不滿斬獲選票。兩個過去為東德領土的邦內選民，不滿主流政黨未兌現承諾，許多前東德的人覺得他們未獲與前西德地區民眾平等的待遇。

由於注定要成為在野黨的AfD在兩邦內拿下近1/4席，兩邦的邦政府恐需由3個甚至4個黨來組成。除AfD之外，光譜另一端、對難民較友善的自由派綠黨（Greens）在兩邦的得票也小有收穫，可能成為左右兩邦籌組地方政府的一大關鍵；綠黨一向標榜他們是AfD外的另一選擇，在德國西部已躍升為第二大黨。

(中央社)