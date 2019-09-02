新埔鎮「橘米樂活遊」活動記者會，農友唐瑜茹現場示範螃蟹蘭嫁接到仙人掌上。（羅浚濱攝）

新埔鎮「橘米樂活遊」活動記者會，阿公帶著孫子來體驗美食DIY，逗樂又有趣。（羅浚濱攝）

曾獲選全國十大經典農村的新埔鎮照門休閒農業區，每年舉辦秋冬活動都廣受好評，今年以全新的「2019橘米樂活遊˙一日農村生活體驗活動」從921展開，分別推出「客家米食DIY活動」及「農村採果嫁接樂」，期透過精心設計的輕旅行，讓遊客體驗農村生活的樂趣。

新埔鎮長林保祿2日在記者會中介紹活動將透過專業導覽人員，帶領遊客認識自然生態鏈，客家原汁原味的美食與文化，引領進入世外桃源農村寶地。

體驗全程由專業導覽老師帶領，沿路講解箭竹窩生態，並將照門休閒區特色客家米食過水粄與艾草粿、糯米黏土香皂、螃蟹蘭植物嫁接技術、採橘樂作為主打，加入古早味童玩、傳統農村精米機及糙米機操作，喚起大小朋友遠離塵囂，體驗農村生活樂趣。

農友唐瑜茹現場示範螃蟹蘭嫁接到仙人掌上，也有阿公帶著孫子來體驗美食DIY，逗樂又有趣。9月21至10月6日每週六、日為「客家米食DIY」；11月23至12月8日每週六、日為「農村採果嫁接樂」。活動即日起報名，詳情請上活動官網http：／／www.asthedor.comx.tw／

縣府農業處長邱世昌表示，今年在箭竹窩區推出客家米食DIY、嫁接體驗及採橘等多樣活動，將製作介紹短片及摺頁加強宣傳。

(中時 )