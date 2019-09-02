新北市某工程公司張姓負責人與林姓合夥人疑被中共吸收，收受中共資金，藉承攬國軍工程機會，欲刺探資電等軍事機密，甚至企圖發展共諜組織，台灣高檢署6月指揮調查局搜索約談張、林到案，聲押2人獲准。高檢署今證實，已依外患罪嫌起訴張、林2人。

據指出，張、林經營的工程公司，位於新北市中和區中和路，自2016年6月設立後，就積極投入軍方相關的招標工程，軍方工程就占該家公司投標業務的八成，參與投標或承作工程包含各軍種，工程範圍涵蓋國防部、陸軍司令部、海軍司令部，連國防部極機密的電訊發展室，這家工程公司也參與投標。

據調查，該公司至2018年間，陸續承包國防部「忠信營區阻絕設施整修工程」、空軍司令部「官兵體能訓練室整修工程」、「東澳嶺營區避雷針基座工程」、「石門營區營門設施整修工程」 、陸軍司令部「岳崙營區P庫浪板架設工程」。

據了解，張姓、林姓包商在設立公司前，曾多次前往大陸，疑在大陸受中共軍情人員吸收，並收受不明資金後返台，成立公司承包國軍工程機會，刺探、搜集軍事機密和國防祕密，並欲吸收軍官，意圖發展組織。

由於張、林2人在施工期間行為異常，屢次邀約承辦軍官，軍官察覺後主動向國防部保防部門檢舉，國防部請調查局國家安全維護工作站蒐證，國安站報請高檢署指揮偵辦。高檢署檢察官今年6月13日指揮調查局國安站搜索、拘提張、林2人，訊後聲請羈押獲准。

(中時 )