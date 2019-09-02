F-35分散式光學孔徑系統（DAS）

第21屆中國國際光電博覽會即將登場，而大立科技將發表首款陸製600萬像素（3072×2048）非致冷紅外熱成像儀。

據新浪軍事2日報導，分析認為，這款熱成像儀可以用來升級殲-20戰機分散式光學孔徑系統（DAS），讓它擁有一雙更銳利的鷹眼，好探測隱形飛機，進一步增強「威龍」的戰力。

分析指出，從隱形飛機的發展來看，雷達隱形技術進展相對較快。而紅外隱形進展相對較慢，這是由於現代航空發動機屬於熱機，推力大都來自熱能，而降低紅外特徵信號與提高推力之間，彼此存在著根本性矛盾。

因此，一般將光電系統作為對抗隱形戰機的主要手段。例如，美國F-35戰機就配備了分佈光學孔徑系統（DAS）。它採用100萬像素紅外熱成像系統，較能探測隱形戰機。按美軍的說法，F-35能利用DAS偵測隱形戰機，然後把資訊透過資料鏈，傳遞給AIM-9X BLOCK2飛彈攻擊目標。此外，分析認為，DAS還能用在反導與「情報，偵察與監視」（ISR）等任務上。

F-35戰機的DAS

分析說，殲-20研製時利用後發優勢，也配備了DAS系統。中方約在2015年時，突破100萬像素非致冷熱成像系統，因此殲-20的DAS應該和F-35的同級，都是100萬像素級熱成像系統。

(中時電子報)