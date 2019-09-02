澳洲一名菜鳥飛行員翱翔空中的第一堂課，就是意外被迫緊急著陸，因為他的指導員在授課過程中突然失去意識。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，練習生席維斯特（Max Sylvester）昨天在西澳省詹達柯特機場（Jandakot Airport）學習駕駛賽斯納（Cessna）輕型飛機，不料在飛行途中，一旁的教練卻突然昏了過去，無法提供他任何支援。

席維斯特趕緊呼叫空中交通管制人員，將情況告知他們，並遵循指示，有驚無險地將飛機平安迫降。

席維斯特告訴塔台人員：「他（教練）癱軟地靠在我肩上，我試著將他扶起，但他仍不斷倒下。」

對方問他是否知道如何操控飛機，他說這是他的第一堂課，還說這將是他第一次嘗試讓飛機降落。

在塔台人員的指引下，席維斯特終於成功讓飛機降落在機場跑道。

塔台人員當時對他說：「你表現得非常好。我知道這種壓力真的很大，但你即將完成一項壯舉，我們會幫助你，安全著陸。」

席維斯特說，他的指導員在飛行過程中突然不省人事、毫無反應，癱軟在副駕駛座上。

席維斯特按照塔台人員遠端指導，順利把飛機降落在詹達柯特機場跑道，緊急救護人員已在現場待命。

開辦飛行學校的麥克伊爾維（Chuck McElwee）告訴記者，在近30年的職涯期間，從沒從沒見過這樣的狀況。

麥克伊爾維讚賞這位年輕的練習生、空中交管人員和遠端指引他的指導員「表現卓越」，讓一切平安落幕。

麥克伊爾維說，已將陷入昏迷的紐西蘭籍教練莫拉德（Robert Mollard）送醫治療，醫生還在評估病情，但情況穩定。

(中央社)