彰化縣巧固球隊是全國賽事常勝軍，這次共計四所國中小學，代表出國前往新加坡參賽，一舉勇奪五面金牌。（謝瓊雲攝）

巧固球小將們上午精神奕奕到縣長公館吃早餐。（謝瓊雲攝）

彰化縣田尾、中正兩所國小，和田尾國中、二林高中上個月中赴新加坡參加2019年世界青少年巧固球錦標賽，勇奪5金。（謝瓊雲攝）

金厲害！2019年世界青少年巧固球錦標賽上月中在新加坡舉行，彰化縣田尾、中正兩所國小，和田尾國中、二林高中等4校勇奪5 面金牌回台，彰化縣長王惠美2日一早邀請冠軍小將們、隊職員、校長及家長會長至縣長公館享用美味早餐和縣產鮮奶，幫大家補充能量和營養。

賽事8月16日至19日在星國登場，田尾國中、小女子組代表隊在U12已達到4次參賽，4連霸的優秀紀錄，今年U15組也奪冠，雙喜臨門。

王惠美表示，運動的小孩專注力較強，加上隊員們都有世界賽事經驗，不論在反應、敏感度方面，都高於一般學生，若能把心力投注在運動、和想要學習的目標上，絕對會有不凡佳績，期許大家繼續突破自我。也感謝學校教練老師的持續輔導。

今年彰化縣田尾國小代表隊，由校長王錦鴻率隊、教練張伯維指導巫亭諭等10位選手，奪得12歲女子組冠軍。中正國小代表隊由主任洪清正擔任教練，指導洪維謙等6位選手，與桃園市建國國小合作勇奪12歲男子組冠軍。

另外，田尾國中由組長賴秋香及蔡佳惠兩人率領代表隊曾敏雅等7人參賽，奪得15歲女子組冠軍；二林高中國中部3位選手與桃園市大成國中一起奪得15歲男子組冠軍；二林高中高中部2位選手與桃園市大溪高中一起奪得18歲男子組冠軍。

蔡佳惠說，學校女子巧固球隊自1990年成立至今，是國內各大賽事常勝軍，成員主要來自田尾國小巧固球隊，升上國中後持續進行專業訓練，自2012年起連年在亞洲盃及世界盃榮獲冠軍殊榮，深獲國際肯定。

她說，此次最大收穫除奪得冠軍獎盃之外，更重要是體驗不同文化和學習各國訓練模式，例如實力最強的新加坡隊，其「防守」策略和面對強敵仍不放棄的態度值得學習，另外歐洲隊伍的熱情和運動精神，也給了小將們很大的啟發。

(中時 )