核安25號實兵演練將在9月9日至11日在核三廠及鄰近地區舉行，此次演習情境為以重大天然災害，引發核三廠事故的複合式災害，演習包括從鄰近後壁湖港口的海上疏運演練，也將透過警廣、民防廣播及Line等社群軟體多元管道傳達演習訊息。

核能技術處處長廖家群表示，鄰近核三廠有後壁湖港口，因此除了陸域可以疏散外，今年首度把海上疏運納入，屆時如果發生事故，預計可以疏運上百人，而因核三距離較遠，也會採用直升機吊掛的方式把人力、物力運送到核三廠。

廖家群指出，目前後壁湖可供運用船隻包括大型的船隻1艘、小型的遊艇多艘等；屏東縣政府代表表示，疏運計畫是當因天然災害導致道路坍方時，才會動用海上疏散，如果需要的話可以徵用後壁湖的船隻使用。

原能會提醒，9月10日上午10時，將在包含恆春鎮及滿州鄉等核能三廠緊急應變計畫區，發放核子事故警報，並利用災防告警細胞廣播訊息服務(CBS)、手機簡訊、市話及民防廣播系統進行通知，同時透過國家災害科技中心與屏東縣政府LINE群組，以及警察廣播電台提供演習訊息，請民眾於收到訊息時不用驚慌。

(中時 )