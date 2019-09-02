現場遺留葉男脫下的上衣及短褲。（陳淑娥攝）

台中市豐原區埤豐橋下中午近12時發生溺水事件，22歲葉姓男子與同事在橋下戲水，他半身裸身、身著藍色四角褲，於水中掙扎後便不見蹤跡，研判已沖至下游，現場遺留葉男拖鞋、脫下的上衣及短褲，消防等人員目前仍在搜救中。

台中市消防局表示，上午11時許據報指出，現場一行7人，其中2人於埤豐橋下戲水，1名葉姓男子上半身裸身、身著藍色四角褲，於水中掙扎後便不見蹤跡。陳姓目擊者說，他在橋上看見男子溺水，嚇得趕緊報案。

王姓男子表示，與葉男等一行7人從沙鹿來這裡遊玩，吃吃東西及看風景，他與葉男跑到溪邊玩水，葉男下水後又上來，他則是先試水溫，發現水域危險，叫葉男不要再下去，但葉不聽又下水玩就溺水了。王男說，他趕緊游泳要過去救他，但游了一會兒感覺自己快要滅頂了，於是趕緊返回打電話報警。

消防局表示，目前於下游進行攔截點，此外通報市警局、大隊部、消防署，並聯繫石岡水壩減量放水。

由於葉男半身裸身、身著藍色四角褲下水，他的上衣及短褲掛在溪邊的枯木上，鞋子也遺留在溪邊。由於昨日下過雨，埤豐橋下要通往溪邊非常難行走，泥濘的小路及雜草等高台階，爬上爬下才能抵達溪邊，警方指出，一直都在勸導民眾勿在這邊戲水，但有很多還是不聽勸告，也再次呼籲大家不要拿生命開玩笑。

(中時 )