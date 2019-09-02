前立法院長王金平2日應邀觀賞電影「下半場」，他在受訪時強調這是一個體育運動類的電影，希望政府要推廣體育，每年在這方面的預算能提高。（季志翔攝）

《上報》報導國民黨主席吳敦義派前立委張顯耀跟國台辦主任劉結一、鴻海創辦人郭台銘傳達換瑜的「備胎計劃」，張顯耀本人今天出面駁斥，而昨天出席活動時曾表達「有聽說」的前立法院長王金平，今天再度被問到此事時，則改口說，所謂聽說過是媒體傳出的，「媒體寫出來我才知道。」

王金平今天被問到所謂「有聽說」，是聽誰說？王金平反問媒體，「不是媒體傳出來的？媒體寫出來我才知道」，他說他那裡各方面消息都有，朋友多，所以各方面的人士談來談去，如果是他自己對外要公開講的話，一定是有證實的事，但這根本沒有經過證實，這個是媒體傳出來的事。

至於郭台銘幕僚今天上午說郭台銘如果要參選一定會獨立參選，不會回國民黨參選。王金平則表示，「以後再說吧，現在談不出所以然來，郭董怎樣我們都尊重他，我跟他有密切合作的體認」，至於是否跟國民黨切割，王金平說，他現在不能表示意見，而且那是郭辦講的，不是郭本人講的。

王金平表示，國民黨沒有提名他，他如果一定要選，那就剩兩條路，一條是自行連署參選，另一條就是借殼（親民黨）上市，他要哪條路走，在時間緊迫，目前還有後路的時候，前段路先走看看。王金平也提到，郭跟親民黨關係好，郭也一直敬重親民黨主席宋楚瑜，相信宋楚瑜對他也是很關心，未來該怎樣，他應該有好的抉擇。

(中時 )