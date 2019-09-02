針對公懲會今天認定台大校長管中閔為雜誌寫稿涉及違法兼職，並做出申誡處分，台大自主聯盟發公開聲明強調，對於判決結果完全無法接受，並嚴厲斥責政府動用國家機器迫害人權，踐踏司法公正與一介書生的言論自由，可悲可惡，莫此為甚！

台大自主聯盟表示，在公開審理過程中，律師團依據攤開在陽光下的所有證據，依法論法，暴露出監察院原本是以「大陸兼職」來調查管校長，但查無所獲，因此監察院代表當庭表示「已還管校長清白」。然而少數監察委員竟濫權查閱管校長20年報稅資料，有罪推定，見獵心喜，找到壹週刊稿費紀錄，認定為非法兼職並予以彈劾。

然而，公務員投稿早已經銓敘部函釋認為法律並無禁止規定，且為憲法保障言論自由之範圍，投稿並非擔任職務，毫無可能構成兼職，但監察院對銓敘部之函釋故意視而不見，一意孤行，為彈劾而彈劾，導致監察院信譽淪喪，官箴有玷。

台大自主聯盟表示，監察委員夙為社會清流，望重士林，備受國人尊崇，怎奈少數監察委員為政治服務，竟自甘墮落為東廠打手，足以令天下讀書人為之心寒齒冷。

該聯盟痛批，監察院與公懲會沆瀣一氣，以當今執政者對待知識分子之粗暴顢頇，其遭受全國有識之士群起反撲吞噬之日，已為期不遠，指日可待。

(中時 )