外傳國民黨主席吳敦義醞釀更換2020總統參選人、高雄市長韓國瑜，「備胎計畫」將換將為鴻海創辦人郭台銘，前立法院長王金平昨證實「有聽說」，今受訪時再被問及「換瑜」，他對此表示，這事是媒體寫出來他才知道，並解釋，他各方面的消息都有，朋友多，各方面人事都談來談去，若是他的話，對外公開講一定是有經過證實的事才講。網友對此紛紛在王金平受訪影片中留言，「不可能會有換瑜的事發生，輪也輪不到王先生」。

國民黨主席吳敦義曾透過前陸委會副主委張顯耀私下拜會郭台銘，希望郭能擔任備胎人選，更指出張顯耀帶著民調前往中國大陸，密會國台辦主任劉結一，向劉告知韓恐選不下去，但張顯耀本人今天予以駁斥。

張顯耀說有「特定人士」不斷對外放話，目的就是要破壞高雄市長韓國瑜跟國民黨的選情，讓藍軍互相猜忌不團結，用心狠毒，「我當然知道是誰」，他大概知道是哪幾位。對於張顯耀說法，王金平今表示，此事未經過證實，他不能隨便講。

王金平也表示「換瑜」是媒體寫出來，他才知道。他也喊冤解釋，他這裡各方面的消息都有，朋友多，各方面人事都談來談去。若是他的話，對外公開講一定是有經過證實的事才講，他也強調，會傳出來，也是因為媒體傳出來的。

網友對此紛紛在王金平受訪影片中留言，「看到現在的表現就知道當初為什麼馬英九要開除他了」、「不可能會換瑜的事發生，輪也輪不王先生」、「回家養老吧」、「2020非韓不投！唯一支持韓國瑜」、「現在就想割稻尾」。

網友在王金平受訪直播留言回應。（圖／截自中時電子報臉書直播）

(中時電子報)