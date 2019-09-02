林姓男子上網交友，結識15歲少女，即約少女蹺課見面，拐到西門町飯店嘿咻，少女晚間返家，少女父親查覺有異，查看女兒手機，發現林男的「約砲」訊息，憤而帶女兒提告性侵。台北地檢署調查，少女與林男發生性關係後，仍與林聯絡聊天，未提遭性侵一事，認定未違反少女意願性交，但林因與少女嘿咻，仍涉犯妨害性自主罪，依法起訴。

檢方調查，林男去年12月間，透過交友軟體「BAND」結識就讀國中三年級的15歲少女，即約少女於今年3月14日下午在西門町見面，不久就帶少女到飯店，摸撫搓揉少女胸部後，與少女發生性行為，少女返家後，父親因查覺女兒有異狀，查看她手機，發現女兒被陌生男人「睡過」，即帶女兒報警提告林男性侵。

據了解，少女在檢方訊問時，指稱她被林男壓著身體無法抵抗，而與林男發生性行為，但檢方發現，少女自承與林男發生性行為後，即躺在林男身旁睡覺，之後有一起去吃飯，回家有與林男聯絡。

檢方依據2人事後的LINE對話內容，認為2人仍正常聊天，少女並未指責遭林男性侵一事，因此認為未違反少女意願性交，但林男因與少女發生性關係，仍涉犯《刑法》對14歲以上、未滿16歲女子性交、猥褻罪嫌，依法起訴。

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(中時 )