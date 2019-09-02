中秋連續假期將至，成功嶺士官兵將有一批放假潮，為了放假士兵交通安全，烏日分局宣導團員警，日前進入園區，支援成功嶺陸軍104旅舉辦的「中秋節連假軍紀安全暨犯罪預防宣導及交通安全宣導」希望放假士兵，對行的安全及預防詐騙的觀念，有所認識，過一個平安愉快的中秋節。

為宣導正確交通安全觀念，進而避免車禍情事發生，烏日警分局特別於中秋節連假前夕，由烏日分局交通組警務員林佑軒及巡官韓文祥進入軍營，宣導拒絕酒駕及行車路權觀念，播放影片實例說明遵守道安規則及路權的重要性，也提供騎乘機車、行人行走的安全觀念，讓軍中弟兄對於交安觀念有所認識；另外還加強灌輸營區官兵被詐騙的警覺心，烏日分局宣導團員警以實際案例，協助營區官兵如何辨識各式詐騙案件。

烏日分局表示，希望透過與軍方的合作，能建立官兵正確法治及交通安全觀念。13日起的中秋連假，烏日分局將以有限的警力投入交通疏導作為，帶給用路人一個平安順暢的假期。

成功嶺陸軍104旅表示，非常感謝烏日分局的協助，將反詐騙及交通安全等觀念傳授給軍中弟兄，以後將持續在軍中宣導，使軍中弟兄，能建立正確的預防犯罪及交通安全觀念。

(中時 )