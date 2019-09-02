中醫大中醫藥師姚采葳以「中藥智慧化倉儲管理」， 刷條碼後取藥。（中醫大提供／羅浚濱新竹傳真）

中醫大西醫藥師許慕瑋以「西藥智慧化倉儲管理」，刷條碼後取藥。（中醫大提供／羅浚濱新竹傳真）

中醫大中醫藥師姚采葳以「中藥智慧化倉儲管理」， 刷條碼後取藥。(羅浚濱 攝)

中醫大西醫藥師許慕瑋以「西藥智慧化倉儲管理」，刷條碼後取藥。(羅浚濱 攝)

中醫大新竹附設醫院為推動成為「智慧醫院」，建置全國首創的「中藥智慧化倉儲管理系統」，藥師只要刷中藥處方箋上的條碼，正確藥櫃LED燈號就會出現提示訊號，讓病人用藥安全更有保障。

科管局主辦「智慧醫療的現在與未來」論壇，希望以智慧醫療為主軸，攜手產官學研掌握連結在地醫療發展，邀請中醫大新竹醫院院長陳自諒做「邁向智慧醫院」專題演講，陳分享該院「智慧化中藥和西藥庫房倉儲管理系統」做上述說明，指這套系統同時有藥品存量管理功能，每日會提醒需要回補藥品的數量。

陳自諒說，不只中藥環境智慧化，西藥庫倉儲管理1200多種品項，也啟動智慧化管理，透過電子標籤指引藥師藥品存放的位置和庫存效期管理，盤點庫存量，有效縮短作業時間。

陳自諒強調，智慧化的中藥與西藥作業模式，節省人力並讓藥品調劑更精確，也縮短病患等候領藥時間。

陳自諒並比喻手術1.0是傳統開場剖肚，2.0是3D腹腔鏡手術，3.0就是達文西手術，中醫大規畫明年引進達文西手臂，透過微創來協助進行複雜手術，讓病人更安全。

「竹科是科技重鎮，希望多跟醫院合作，讓生醫產業蓬勃發展！」科管局長王永壯期盼廠商研發高階醫療器材、新藥疫苗及特色醫療服務，推動產業發展，向更高端的智慧醫療領域拓展競爭力， 持續打造生技產業為兆元產業。

(中時 )