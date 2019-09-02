香港反對修訂逃犯條例，支持者趁學校今天開課，再次發起「三罷」。在中學方面，除了個別學校學生參與外，校園至今大致平靜。

據中央社報導，自7月初以來，反修例支持者已多次發起「三罷」，即罷工、罷市和罷課，期間罷工和罷市除了因示威者阻塞公共交通而影響雇員上班外，基本效果不大。至於罷課，由於當時正值暑假，學生未能參與。

今天學校暑假結束，中小學和大學開學，反條例示威者再次發起「三罷」，但以罷課為主。在大學方面，本地多所大學學生會響應號召，呼籲同學罷課，並準備下午在中文大學舉行罷課集會。

各大學學生會發起的罷課行動，是要逼使政府回應反條例「5大訴求」，包括撤回逃犯修訂草案和不起訴示威者等。

在中學部分，根據官方香港電台報導，早上有個別中學學生響應號召，其中喇沙書院有學生在上課前默站，參與學生都戴上黑色口罩。

在港島柴灣，有3間中學的學生上課前在校外發起「手牽手」行動，有超過100人參加；到了上課時間，他們全部散去。

教育局局長楊潤雄早上到九龍油麻地一間小學視察開學情況。被問到有人發起罷課，他說，目前沒有罷課資料，但呼籲外部力量和組織不要騷擾和煽動學生。

楊潤雄並要求外界不要鼓吹學生互相欺凌。在反修例風波中，示威者一直針對警察，網上更有人鼓勵欺凌警察家人，當局及校方對此高度關注。

為配合「罷工」，一些反修例激進者昨晚大肆破壞地下鐵路車站，包括敲破入閘收費機，至少破壞了12個地鐵站，此舉顯然是要癱瘓地鐵行走，令市民今早無法上班。

地鐵經過通宵搶修，今早各線大致正常營運。但今早又有少數人參與不合作運動，在個別車站刻意阻撓車門關上，但很快被警員協助解決。

受到示威者阻撓車門正常關上的紛擾，地鐵各路線早上的行車時間較平常延長10至15分鐘，但基本上保持順暢。

(中時 )