竹北市場街頭調查，韓國瑜得到62票支持輾壓蔡柯。（圖片翻拍自桃園孫先生的Youtube）

國民黨總統參選人韓國瑜近來風波不斷、民調下滑，不如過往「韓流」盛勢。有名網友時常到各處調查總統大選意向，近日他到竹北進行街頭調查，發現韓國瑜在菜市場的支持度輾壓對手，魅力驚人！

帳號孫先生的Youtuber，日前至竹北火車站旁的竹北市場進行市場調查，結果為韓國瑜得到62票支持，柯文哲票數則為12票，蔡英文則是22票，韓國瑜以40票輾壓投票數第二高的蔡英文。然而，其中投給柯文哲的民眾中，若柯文哲不選，有2票改投給韓國瑜，3票改投給蔡英文。有名22歲民眾投給韓國瑜，並喊唯一支持韓國瑜，對於為何不投給蔡英文，她直言絕對不支持綠的。此外，有民眾認為，韓國瑜就是真就是誠，並表示就是支持韓國瑜，至於為何不支持蔡英文，他則認為蔡英文沒有魄力。

孫先生到竹北夜市調查時，結果為韓國瑜得到14票，柯文哲得到20票，蔡英文得到22票，蔡英文以兩票勝投票數第二高的柯文哲。若柯文哲不選，投給他的20人當中有14人會改投給蔡英文。這場街頭調查，有投給韓國瑜說因為她是高雄人，因此投給韓國瑜；也有民眾說支持柯文哲是因為他是非典型政治人物，討厭韓國瑜是認為韓很像政客。投票給蔡英文的其中一名民眾認為，他會支持蔡英文是因為蔡英文會守住主權。

對於這場街頭民調，韓國瑜在竹北市場大勝蔡英文40票，網友紛紛表示「看來韓在市場是天下無敵的」、「竹北韓很強」、「基層民眾大都挺韓，幾乎拉走了民進黨的根，怪不得民進黨傾全黨之力在黑韓」、「這次是庶民與權貴+精英的大決戰」、「民進黨若再執政台灣沒希望」。

(中時電子報)