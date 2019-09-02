台中市北屯區林姓民眾飼養2匹迷你公馬，綽號「阿蕾」與「皮卡」，2日凌晨疑從家中「脫韁」溜出門玩，2匹貪玩小馬，半夜搖搖晃晃走在大馬路中央，最後在軍福19路被人發現報警，警方擔心影響交通安全，派出2輛警車、6名員警圍守，在市區溜達約8個小時，直到馬主人報警才找到2匹貪玩的小馬並領回。

根據了解，2匹棕色迷你馬凌晨從家中掙脫韁繩後溜出家門，2匹馬1前1後「漫步」在市區馬路上，警方獲報抵達軍福19路，警車先以時速10公里速度慢慢逼近2馬，直到松安路口1處建地，以「圍捕」方式，圍住2匹馬，不知道馬兒主人是誰，6名員警輪流站崗，連夜看守。

警方指出，馬兒突然進到市區，擔心市區交通受到影響，且2匹馬個性很溫馴，見到附近有草皮不斷低頭吃草，猜測應該有人飼養，沿途調閱監視器畫面，查明馬兒行走路線，直到當天上午8點多，馬主人報案後才領回。

經營農場的林姓飼主指出，2匹棕色迷你馬，1匹叫「阿蕾」、另1匹叫「皮卡」，分別為15歲、14歲的迷你公馬，從幼馬開始飼養，「阿蕾」與「皮卡」感情相當好，可能「計畫」逃出家玩，才各自鬆脫繩索一起出門。

警方表示，圍捕歹徒家常便飯，但「圍捕」馬兒是第1次，只能用巡邏車慢慢逼近，讓2匹馬緩緩走到路旁再以2輛警車圍住，林姓飼主向警方認領時，感謝又道歉說，感謝協尋愛馬，但造成警方困擾，下次一定把家裡院子柵門關好，不再讓2匹馬市區溜達放風去。

(中時 )