一名新北市的張姓男子，不滿潘姓已婚人妻女友想要提分手，竟然將兩人過去甜蜜視訊時，自己偷偷擷取潘女上半身的裸照傳送給潘女的妹妹與友人觀賞，還打電話到潘女的上班單位，恫嚇要放置炸彈，女方在忍無可忍下提出告訴，檢方今天將張男依恐嚇等罪起訴。

根據起訴書內容，張男與已婚的潘姓女友兩人私下交往已久，但是潘女卻心有愧疚，想要結束不正常戀情，於是向張男提出分手要求，還下定決心拒絕復合，且刻意避不見面。

張男得知潘女有意疏遠，竟然起報復之心，由於兩人甜蜜時，張男曾透過視訊聊天，偷偷擷取下來的潘女上半身裸照，留存在自己電腦及手機內，在氣憤難耐之下，竟然未經潘女同意，就在臉書（Facebook）上以林姓男子名義，將圖片傳送給潘女的妹妹及廖姓友人觀看。

潘女妹妹看到照片後大為恐慌，立刻告知姐姐私密照片遭人曝光，而潘女自己則是羞憤難耐。但張男又透過LINE，不斷簡訊恐嚇潘女，還表示要「要搞到妳工作沒有，要鬧到妳離婚」，讓潘女幾乎崩潰，四處躲避張男，不願出面，但張男仍不罷休，在去年9月晚間六點多，，打電話到潘女的上班單位，還恐嚇接電話的櫃檯小姐，準備在單位內對櫃台人員恐嚇要放置炸彈，讓潘女不堪其擾。最後不得已向警方提告。

警方傳喚張男進行調查時，張男坦承自己曾傳送潘女裸照，以及恐嚇要搞到潘女沒工作，甚至要到潘女上班地點放置炸彈等情事，檢方偵查後，依散布猥褻物品、恐嚇罪和恐嚇公眾罪嫌，對張男提起公訴。

(中時電子報)