北港朝天宮媽祖廟為宣揚媽祖慈悲精神，向創世基金會訂購文旦與月餅關懷植物人，2日並在朝天宮舉辦「天柚台灣」天燈祈福活動，呼籲民眾在中秋佳節與媽祖一起把愛傳出去，幫助植物人獲得更好的照護。

北港朝天宮媽祖廟與媽祖青年軍中秋佳節前夕送愛，得知創世基金會義賣文旦與月餅，共同訂購文旦與月餅各130份，2日並由朝天宮董事長蔡咏鍀、媽祖青年軍會長蔡明君、北港鎮長蕭永義、縣議員黃美蘭等人主持「天柚台灣」天燈祈福活動。

與會人員先在天燈寫下祝福的話，隨後一起點燃燈燭讓天燈緩緩上升，為了安全起見天燈事先用細線綁住，只能升到一定高度，以免升空後燒毀掉到市區民宅引發火警。

蔡咏鍀等人表示，日前大家一起參與創世基金會的到府為植物人泡澡活動，深刻體會植物人的困境，也感受植物人家屬的辛苦，因此特別向基金會認購文旦與月餅，同時舉辦天燈祈福活動，希望藉由媽祖的慈悲，一起來幫助植物人與其家屬。

基金會服務員邱尚偉指出，目前基金會服務雲林縣130名植物人，其中42名清寒植物人在斗六院區安養，其餘88人在自家由親屬照顧，需要各界伸出援手加以協助，讓植物人有更多更好的照護資源。

(中時 )