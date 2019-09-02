總統蔡英文今日出席「計程車產業升級服務2.0記者會」，由交通部長林佳龍和台北市長柯文哲陪同，外界非常關注蔡、柯兩人互動，在媒體不斷要求下，蔡英文在離去前兩度短暫和柯文哲握手。

蔡英文和柯文哲上一次公開會面，是在1124九合一選舉民進黨大敗後，蔡英文拜訪各直轄市長，與柯文哲在台北郵局會議室會面。但是兩人臉色都很臭，網友在直播上留言說這兩人像是要離婚的夫妻，幕僚趕緊遞紙條給蔡英文，建議她露出笑容。

這次蔡柯同台是在台北市大直計程車服務站，柯文哲早早抵達現場等待蔡英文。蔡英文下車後，和柯文哲握了一下手，媒體在旁邊喊話，希望兩人握手久一點，柯文哲笑稱：「為什麼要聽你的？」

隨後，蔡英文與柯文哲、林佳龍等，一起聽取汽車運輸業駕駛員全國總工會對提升計程車服務業的改革建議，並參觀傳統小黃計程車、多元計程車。

烈日下，媒體多次請蔡柯握手，但是兩人都有點尷尬，無法突破無形中的那面牆。最後蔡英文終於在上總統專車前，和柯文哲握了一下手，大部分媒體都沒拍到這個畫面，兩人只好又補握了一下。

(工商 )