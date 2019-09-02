南韓朝鮮日報今天在外交安保版報導，南韓政府有關人士表示，美軍計劃在駐韓美軍空軍基地部署最新型匿蹤F-35A戰機，取代目前的F-16戰機，可能於2020年初開始部署。

報導指出，美軍目前正進行部署F-35A相關流程。南韓空軍計劃今年起至2021年引進40架F-35A，上述消息顯示，駐韓美軍還將在南韓部署數10架F-35A戰機。

根據報導，新部署的駐韓美軍F-35A將替換當前的F-16戰機。南韓政府有關人士說：「美軍開發F-35A作為F-16的替代機種，本次計畫擬在中長期上，更換掉群山、烏山基地駐韓美軍所屬的F-16戰機。」

對此，美國太平洋空軍司令部回應南韓朝鮮日報相關提問表示：「我們正在建設印度－太平洋地區的戰略基地，美國空軍正按照慣例（routine）部署武器」，並未否認F-35A的部署計畫。

南韓軍方有關人士表示：「言下之意，駐韓美軍部署F-35A，不僅為了牽制北韓，還基於針對中國等國的印度－太平洋戰略考量。」

此前，美國太平洋空軍司令布朗（Charles Brown）今年7月曾就此表示：「到2025年為止，將在印度－太平洋地區的美軍和同盟國軍等部署220多架F-35。」

報導指出，如果美軍上述計畫得以實現，中國和北韓預計會提出強烈抗議。尤其北韓最近一直提及南韓軍方引進F-35A一事且反應敏感，並以此為藉口，不斷發動飛彈挑釁等。

韓美對北韓這種抗拒感和恐懼感十分瞭解，在2017年北韓頻繁發動核試挑釁時，就曾探討過在朝鮮半島循環部署F-22猛禽戰機和F-35匿蹤戰機。

報導也指出，南韓部署防禦武器薩德系統（THAAD）一度讓中國對南韓施以高壓，因此中國反駁令人擔憂。但軍方內外有輿論觀測指出：「中國自己也在部署最尖端的匿蹤戰機，美國為了更換落後的戰機而部署下一代戰機的做法，中國無從指責。」

(中央社)