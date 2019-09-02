一輛滿載文旦的小貨車在行經中山高麻豆路段時不慎翻車，副駕駛座呂姓男子受困車上，斷肢血流如注，送醫後仍不治身亡。(翻攝照片)

一輛滿載文旦的小貨車在行經中山高麻豆路段時不慎翻車，副駕駛座呂姓男子受困車上，斷肢血流如注，送醫後仍不治身亡。(翻攝照片)

國道中山高南下麻豆路段上午發生一起貨車翻車意外，一輛滿載文旦的小貨車因不明原因突然失控翻車並衝向外側車道，最後翻倒在路肩，車上3人有2人驚慌逃出，貨物則散落一地，其中副駕駛座的呂姓男子右臂當場被壓斷，血流如注，卡在車上動彈不得，警消獲報後馳援協助脫困，但送醫後仍不治身亡，詳細車禍原因有待國道警方調查釐清。

警方初步調查，這輛小貨車是台南山區某間寺廟所有，車上載著數十箱文旦，沿著台84線快速道路轉入中山高，打算一路南下分送文旦，但卻在行經中山高南下305.6公里麻豆路段時，不知何故突然失控打滑，車子右側翻後從外側車道衝到路肩才停下，坐在副駕駛座最外側的53歲呂姓男子首當其衝，被壓在最底下，表情痛苦不停呻吟。

南市消防局獲報派遣麻豆消防分隊前往救援，協助重傷的呂男脫困，呂男右上肢疑似在車禍當下遭擠壓當場斷裂，大量失血，右臉也有明顯撕裂傷，現場已經意識不清，警消將他連同斷肢送往永康奇美醫學中心救治，經急救30分鐘後仍宣告不治。

據了解，負責駕駛小貨車的廖姓駕駛酒測值為0，車輛翻覆原因可能是駕駛不慎，或者載運的文旦數量可能過重等因素，詳細肇事原因和細節仍有待後續釐清。

(中時 )