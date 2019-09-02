苗栗縣長徐耀昌2日中午前往苑裡鎮致民國中陪學生吃營養午餐，肯定廚房選用苗栗本地優質米。〔謝明俊攝〕

苑裡鎮致民國中營養午餐中央廚房目前供應5個學校1900名學生用餐。〔謝明俊攝〕

苗栗縣苑裡鎮致民國中營養午餐。(謝明俊 攝)

苗栗縣苑裡致民國中營養午餐中央廚房，近年來成功擴充供餐能量，從這學期開始，供應包括三義及苑裡共5個學校1900名學子營養午餐，2日是學期正式開始上課的第一天，由於日前連續2個颱風帶來豪大雨，造成菜價嚴重波動，苗栗縣長徐耀昌關心學校營養午餐供餐狀況，特地前往陪學生們一起用餐，希望整合學校可用資源，提供更多學子更優質的營養午餐。

致民國中的營養午餐中央廚房是在2012年8月完成啟用，採取公辦民營方式經營，剛開始只供應本校350名師生午餐，因校方經營得宜，逐漸在周邊學校打出名號，目前包括三義鄉的三義高中、建中國小，以及苑裡鎮當地的中山國小、藍田國小等在內1900名學生的營養午餐，都由致民國中的中央廚房供應，每天中午都由專用餐車負責運送，也由於用餐學生數量增多，也使午餐成本降低，午餐內容更多樣化。

致民國中為了提供學生更好更營養的餐飲，還特別聘請專業營養師，調配營養均衡的餐點，菜單則由審查委員會根據營養師建議，每個月開會檢討一次，提出菜單後，交由廚房照單採購烹調，6年下來，已獲學生和家長們的好評，也使得中央廚房的供餐學校數量日益擴增。

由於2日是苗栗國高、中、小學學校正式上課的第1天，縣長徐耀昌關心學生用餐狀況，特別安排前往致民國中，陪學生們共用午餐，徐耀昌對午餐所食用的米飯特別肯定，都是選用苗栗本地生產的優質好米，肯定校方對辦出優質營養午餐的用心。

(中時 )