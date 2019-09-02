東華大學僑生李倩瑩因參與反送中示威活動遭逮，學生團體於今日上午前往香港經貿文化辦事處，高喊「還我同學去上課！」，表達強烈不滿。東華大學學生會長許冠澤提到，李倩瑩受到港政府限制出境，下週開學日已是確定無法如期歸來，但暴力是無法鞏固沒有民意基礎的政府，呼籲趕快釋放李生。

東華大學學生會與台灣學生聯合會、公民陣線、香港邊城青年團體於今天下午2點至陸委會交付陳情書，並針對港生被捕事件召開記者會，表達學生團體憤怒與訴求。

不過卻在前往陸委會前，於上午直奔香港經貿辦事處，並高聲吶喊「還我同學去上課」口號，，並貼上抗議標語，甚至一度與保全發生拉扯。許冠澤提到，目前李生仍在醫院接受治療，而康復後還要接受港府起訴與限制出境，下周開學日勢必回不來了。

對於快閃辦事處，許冠澤表示，希望得到港方的明確承諾，讓在台就讀的港生能夠平安無事的歸來完成學業，同時強烈抨擊港府以暴力手段與司法追殺肅清示威群眾，認為暴力是無法鞏固缺乏民意基礎的政權。

許冠澤表示，今天之所以會來到香港經貿辦事處抗議，是希望香港給一個明確清楚的承諾，懇求港府允許在台就學的香港學生安然無恙地來台完成他們的學業，也強烈要求香港政府停止利用暴力以及司法追殺手段清算所有的示威者。香港政府應該面對現實，明白這些暴力手段是無法穩固一個沒有民主基礎的政府。

(中時 )