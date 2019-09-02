台南市永康區黃姓男子因與妻子離婚，不堪婚姻挫折，意圖尋死，今年6月25日深夜11時許，竟攜兩幼子共赴黃泉，5歲兒子與6歲女兒急救無效死亡，黃男被救回一命，但他剝奪兩位親生子女生命卻得不到檢察官諒解，台南地檢署2日依照殺人罪起訴，求處20年重刑。

29歲黃男家住永康區一處公寓大樓，他最近因與妻子離婚，內心耿耿於懷，竟在25日深夜，趁家中兩名幼子熟睡進入房內，企圖父子3人共赴黃泉。

黃男攜子輕生行為經過1小時多，才被鄰居發現報警，警消人員破門時，兩名幼子急救宣告無效死亡，黃男因身強體壯，急救後挽回一命。

父攜子輕生消息流傳網路後，網友一度責罵黃男自私，輿論攻擊大人不該因為自己的事情遷怒還不懂人事的幼童，並剝奪幼子生命。

台南地檢署檢察官認為，黃男因為婚姻挫折輕生，雖與一般的財殺、情殺有別，但他已是成年人，又是被害人父親，更該懂得保護親生兒女，竟然強行剝奪人生剛起步、且無輕生念頭的兩位幼童生命，法所難容，將他依照殺人罪起訴，求處有期徒刑20年。

(中時 )