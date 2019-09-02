一名30歲的護理師，自曝月薪3萬多，每月光餐費就要1萬5，加上喜歡保養，每月按摩、護髮、健身加起來要花8千元，再加上房租、水電等基本開銷，根本月光族。護理師覺得這種「吃不飽餓不死的生活」蠻清閒，卻遭遇媽媽催婚壓力，讓她很困擾，上網尋求網友意見，卻掀起正、反兩派不同看法的大戰。

這名護理師在PTT 女版（WomenTalk）發表《吃不飽餓不死的生活需要前進嗎》一文。她說自己30歲了，曾在醫學中心急重症待過，當時壓力大到快禿頭，於是轉到精神科療養院當護理師，專職接手精神科家屬的托嬰服務，月薪只有3萬多。

護理師說喜歡保養身體，所以每個月都會花2000做全身按摩、1000做臉、2000護髮或染髮、3000健身房+瑜珈課。跟人合租在台北所以房租+水電要6000，在台北吃飯每天500（平均值，偶爾跟朋友聚餐會花比較多）*30=15000。

再加上其他雜費，原PO其實就是「月光族」，她覺得「過得蠻清閒的」，壓根沒想過要前進人生下個階段，老了就拿勞保退休金去住養老機構。但娘親催婚讓她很困擾，想問有人也是這樣嗎？

贊同派的網友表示「這樣很好啊，為何一定要結婚生小孩」、「就是窮忙啊，台灣就是這樣，未來會更慘」、「護理師不會失業啦，沒關係」、「是過得不錯，但要留點緊急預備金」、「其實還好 妳高興就好 順其自然」。

但反對派則認為「我完全沒辦法想像這種月光又沒有目標的生活 太可怕了」、「你要怎麼過隨便你啊 但你想跟人合租到什麼時候？萬一有天你生病不能工作怎麼辦？ 回家投靠老家嗎？你的存款可以支持你的生活半年嗎？」、「不想當街友就好好規劃理財」、「靠勞保養老以及政府照顧是不是誤會了什麼 妳有看過北車外的街友嗎？」。

(中時電子報)