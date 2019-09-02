茂盛醫院發展出「新四代AI人工智慧試管技術」不孕夫婦也紛紛慕名前來諮詢。（馮惠宜攝）

台中茂盛醫院發展出「新四代AI人工智慧試管技術」結合胚胎篩檢、胚胎縮時攝影以及專利的演算方式挑選出最好的胚胎進行植入，幫助更多不孕症夫婦圓夢生子。（馮惠宜攝）

做人好難？台北一名45歲女強人結婚超過6年都無法自然懷孕，兩年前求助台中茂盛醫院，經過一年半年打了上百次排卵針，分8次取得30顆卵子，最後透過第4代「新四代AI人工智慧試管技術」培養出3個胚胎植入，終於在今年4月成功產下龍鳳胎，茂盛醫院執行長李俊逸指出，該院結合胚胎篩檢、胚胎縮時攝影以及專利的演算方式挑選出最好的胚胎進行植入，可提高懷孕率到8成以上。

人工生殖技術不斷進步，在AI智慧醫療廣為運用下，茂盛醫院一年內累積了上百例經驗，在胚胎著床前基因篩檢加上胚胎影像即時監控系統（胚胎縮時攝影），獲得一電腦演算公式，再去挑選最合適的胚胎進行植入，可以降低流產機會，成功懷孕率可達80％以上，這項技術2019年年中在「歐洲人類生殖與胚胎年會」提出發表，也獲得台灣生殖醫學會2019年會優秀論文獎，茂盛醫院也打算申請世界專利。

這名45歲的林小姐，和先生結婚6年，透過中藥調理體質，婚後6年都無法自然懷孕，兩年前南下茂盛醫院求治，醫師發現因高齡，其卵巢功能極差，經過八次取卵，取得30顆卵子，但人工受精後其囊胚狀況都不佳，最後透過這項技術進行篩選，才勉強取了三顆胚胎植入終於成功懷了龍鳳胎，並在4月順利生產。

而除了這名女強人做人成功後，該項「新四代AI人工智慧試管技術」目前已嘉惠數十位台灣不孕婦女，連中國、日本、菲律賓…等海外不孕夫婦也紛紛慕名前來。

(中時 )