彰化縣政府新任農業處長邱奕志，是農業專家，專長在智慧農業科技，上任後首要工作是行銷彰化優質農特產打響品牌，並落實食農教育政策。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府小內閣新人事！縣長王惠美任內第二位農業處長邱奕志2日正式上工，王惠美盼借重其農業專才，打響彰化農特產品牌、外銷增加收益，並從食農教育著手，導入智農管理、安心生產，加速落實在地有機蔬果食材進入校園營養午餐，達到一周一天有機餐。

邱奕志是台灣大學農業機械學研究所博士，在宜蘭大學任教服務多年，除擔任生物機電工程系教授，曾任宜蘭大學的實驗林場長、農業推廣委員會主委及學務長等職務，這次應王惠美之邀接任農業處長，亦是首度走出學術領域，跨入公部門服務。

邱奕志表示，彰化縣是六都之外人口最多的農業大縣，他上任後將會積極推動食農教育、宣導食安的重要，從消費食用端回到生產端，讓種田種菜的老農夫、和在餐桌上享用餐點的莘莘學子，都體認到安全用藥、安心生產溯源的必要性。

邱奕志說，彰化縣生產許多非常高品質的蔬果農特產品，國內幾家知名大品牌米公司也位在彰化縣，例如火龍果、芭樂、龍眼與荔枝等都頗富盛名，他首要之務是積極打造行銷彰化農產品牌，拓展外銷市場，例如把芭樂賣到加拿大等溫帶國家，為農民提升收益。

出身桃園的邱奕志過去都在宜蘭縣工作，他說過去許多產學合作，就常跟彰化縣農民、業界多所接觸，並不陌生，他準備把彰化當成第三個故鄉，好好為農民打拚；他也說，營養午餐導入有機食材，將會全力配合教育處，也將與農農會、產銷班和生產合作社等密切合作，並協助尋覓合適土地輔導興建蔬菜截切場，建立完整的在地蔬果食材供應鏈。

(中時 )