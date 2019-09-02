台生聲援東華被捕港生 籲政府研擬保障對策 16:062019/09/02 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝） 台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝） 台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝） 台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會，高呼「台港學生共患難」，要求台灣政府研擬保障對策，協助港生完成學業。 (中時 ) #台灣 #學生 #政府 #對策 #保障 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情 台灣競爭力論壇民調－柯王挺 郭民調支持度反下滑 04:092019/08/29 話題觀察 我媽沒教過 中學生3成不會綁鞋帶 04:092019/08/29 話題觀察 反送中非反政府 港青盼互相尊重 04:102019/08/31 話題觀察 大專生租屋補貼 9月起適用 04:102019/08/31 生活新聞 總統3000萬大紅包 修西苑棒球場 04:102019/08/31 地方新聞 別被騙了，台灣經濟沒有那麼好 04:102019/08/31 時論廣場 濫用善款 政治道德淪喪 04:102019/08/31 時論廣場 海外留學四對策 助財務減壓 04:102019/09/02 投資理財 香港中大百萬大道罷課集會 3000學生參與 12:512019/09/02 兩岸 AIA友邦人壽致力推廣保險保障核心價值 蟬聯14年「提高國人保險保障方案」績優壽險公獎勵 14:102019/09/02 財經 政治熱門新聞 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 - 政治 王金平喊冤換瑜 網：這不可能啦！ - 政治 小英選情其實不樂觀！網分析後爆驚人真相？ - 政治 韓氣勢能否翻轉 黃暐瀚直指這天很關鍵 - 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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