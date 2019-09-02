台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝）

台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝）

台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會。（鄧博仁攝）

台灣學生聯合會、台灣公民陣線、香港邊城青年等團體2日於陸委會外召開「台港學生共患難，我們一起去上課」記者會，高呼「台港學生共患難」，要求台灣政府研擬保障對策，協助港生完成學業。

(中時 )