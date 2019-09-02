遭判申誡 管中閔：青蠅一相點 白璧遂成冤 16:162019/09/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翻拍管中閔臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公懲會認定管中閔違法兼職判決申誡處分確定，管在臉書臉書寫下32字，「白晝如黑夜，讀書見陳子昂詩。人生固有命，天道信無言。青蠅一相點，白璧遂成冤。」 成語「白璧青蠅」指的是蒼蠅玷汙了白色的玉璧，比喻讒言陷害忠良，成語的出處是陳子昂的《宴胡楚真禁所》，「人生固有命，天道信無言。青蠅一相點，白璧遂成冤。請室閒逾邃，幽庭春未暄。寄謝韓安國，何驚獄吏尊。」 (中時 ) #臉書 #判決 #管中閔 #申誡 #成語 也許您會感興趣 推薦閱讀 館長親拍片「教館黑檢舉」 詹江村粉專反被下架 09:022019/08/29 生活 直播主重傷案 洪男等3嫌移送地檢 19:282019/08/29 社會 警追攔查不停身故嫌竟僅限住居 徐國勇無法接受 20:392019/08/29 政治 江啟臣喊韓朱配 朱臉書回應耐人尋味 08:422019/08/30 政治 「反送中」何韻詩駁逃亡澳洲 臉書這樣回應…網酸爆！ 18:082019/08/31 娛樂 環球網誤報抓獲黃之鋒 黃臉書：「這個人不是我」 00:202019/09/01 兩岸 外送員遭爆打 雞排店道歉0誠意網狂酸 11:382019/09/01 生活 台大校長管中閔會不會被懲戒 公懲會下午宣判 06:542019/09/02 社會 違法兼職確定！台大校長管中閔被判申誡處分 15:032019/09/02 社會 管中閔如果提再審翻案 成功機會低 16:002019/09/02 社會 社會熱門新聞 違法兼職確定！台大校長管中閔被判申誡處分 - 社會 擁12輛超跑攏是假 超跑少年父子吸金27億起訴 - 社會 溢領健保費1500萬 名醫蘇怡寧認罪緩起訴 - 社會 管中閔如果提再審翻案 成功機會低 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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