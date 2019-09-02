公懲會認定管中閔違法兼職判決申誡處分確定，管在臉書臉書寫下32字，「白晝如黑夜，讀書見陳子昂詩。人生固有命，天道信無言。青蠅一相點，白璧遂成冤。」

成語「白璧青蠅」指的是蒼蠅玷汙了白色的玉璧，比喻讒言陷害忠良，成語的出處是陳子昂的《宴胡楚真禁所》，「人生固有命，天道信無言。青蠅一相點，白璧遂成冤。請室閒逾邃，幽庭春未暄。寄謝韓安國，何驚獄吏尊。」

(中時 )