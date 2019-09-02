高鐵人少的站該廢除？一名網友指出，他在南部的某個高鐵站看到周邊一片荒蕪，乘客又不多，站運量卻已在高鐵中算是中等水準，因此他認真想知道大家覺得哪個站最沒必要？雖然底下的網友吵翻，但有行家就點出問題根本就不是哪一站最不必要，而是在接駁方面！
網友在PTT詢問，他人在某個南部的高鐵站，四周一片荒蕪，乘客真的是不多，不過運量已在高鐵中算中等，因此想知道，「目前哪個高鐵站最沒必要？」沒想到有網友立刻猜出原PO指的是嘉義站，而下面大家也都吵翻，很多人認為有不少站的位置地點過於偏僻。
但其中一名網友點出關鍵，認為台灣現行每個高鐵站都重要，高鐵做不好的地方是在於高鐵站的「接駁」，很多高鐵站完全沒有鐵道可以接駁，就算用公車，班次路線也很少，「接駁不方便誰要搭高鐵啊？」，他還拿出日本做比較，日本新幹線即使在郊區設站，還可以透過發達的鐵道來接駁。
解析引來相當多的網友支持，很多人贊同直言「真的 接駁對不上時間把人當智障嗎」、「一個小時只有兩三班還對不上高鐵真的超傻眼」、「嘉義高鐵站最智障的是接駁車只有兩時段」。
(中時電子報)
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