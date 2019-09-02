監察院表示，針對行政院前政務委員管中閔長期且固定於壹週刊違法兼職撰寫社論，領取豐厚稿酬，遭監察院彈劾，調查委員王幼玲，蔡崇義今天發表聲明，強調尊重公懲會判決，也希望管中閔校長誠實面對，尊重判決結果勿再做出違反法律的錯誤示範。

蔡崇義及王幼玲表示，尊重公懲會判決結果；雖然判決細部內容，仍須等到正式收到判決書後，才能作進一步的研析。但對照主管機關銓敘部歷來函釋，本案公懲會判決結果，應屬衡平。

監委並說，管中閔「固定」每兩周以週刊的立場撰稿社論，每篇對價2萬5千元，期間長達3年，從未間斷，與一般讀者投書屬偶發性，「偶一為之」之型態，明顯不同。

監委在聲明中指出，管中閔先生於公懲會審理過程中，除辯稱「有許多前輩在公職期間撰寫社論而傳為美談，也從來沒有被指出說這樣做是違法的」等語，甚至還誣攀監察院王前院長作榮、王前院長建煊都有寫過社論；實則，當時王作榮先生並不是公務員身分。王前院長建煊部分，其秘書雷顯威已經就於2019年1月16日即向媒體投書，說明「王建煊先生擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。且王建煊先生擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。從未隱姓埋名」等語，公開駁斥管中閔先生之辯詞。

聲明表示，在公懲會審理期間，管中閔不斷以前述「張飛打岳飛」的言論，企圖透過媒體混淆視聽，轉移焦點，並以泛政治化的訴求，指摘本院「深文周納」他20年的所得資料等語，塑造被打壓形象。實則，監察院曾先後3次約詢管，管皆拒不出席，透過媒體放話，以被害人自居。至於調閱管相關稅務資料，是監察院歷來調查兼職案件的查證作為，並未針對管有所特別。

監委說，本案經公懲會判決確定，監察院表示尊重，希望管中閔誠實面對，尊重判決結果勿再做出違反法律的錯誤示範。

(中時 )