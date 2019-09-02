總統蔡英文今日出席「計程車產業升級服務2.0記者會」，除了希望計程車司機可以成為社會安全網的一部分，讓民眾搭乘計程車感覺更安全，她也承諾，若計程車汰舊換新需求很高，政府會適時擴大規模。

蔡英文先聽取中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會關於計程車升級的相關報告，隨後參觀升級的小黃計程車，以及保持各種顏色的多元計程車，也試乘最炫的特斯拉電動車。

蔡英文表示，她這次是來了解交通部和工會一起合作的「提升計程車服務共同工程」進度。

她回憶過去在英國倫敦就學時，當時倫敦流行一句話：「只要你上了計程車，你就安全了」。蔡英文希望，計程車也可以成為我們社會安全網的一部分，因為在大都會裡計程車無所不在，而無所不在的計程車，成為社會安全網最重要的一部分，是可以期待的。

蔡英文指出，大家要共同有一個心願，就是有一天，計程車不但是將乘客從A地送到B地之外，還有很多社會功能，讓大家看到計程車就心安、坐上計程車就覺得安全。

蔡英文表示，計程車業者稱部份司機是社會上的弱勢族群，但她認為計程車司機應該成為社會敬重的職人，透過教育訓練、引進科技，讓司機與乘客、社會的接軌能更連結在一起。

她指出，我們有好的車、好的人、好的管理與輔導制度，更重要的就是「官民合作」，不但是官方與民間組織，中央與地方也要一起合作。計程車司機不應該是弱勢，也不會是弱勢，計程車將來是國家社會安全網裡非常重要的一環，不但提供運輸功能，也代表對每一個社會大眾的關懷。

今年初蔡英文與計程車業者、司機茶敘，允諾給予汰舊換新補助。隨後交通部提出3年補助計畫，今年目標補助5,000輛計程車汰舊換新。

蔡英文承諾，汰舊換新是第一步，後面還有很多事情要一起做。剛才交通部長林佳龍提到，若汰舊換新的需求很高，政府會適時、適當地擴大規模。

(工商 )