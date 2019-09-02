旺董蔡衍明今日開講，談「柯P這個朋友」（上集）。 （圖／擷取自Youtube）

旺董蔡衍明今（2）日開直播談台北市長柯文哲，節錄如下：

Hi！早上好，早安，今天來說柯P的事情。

首先，我先替柯p澄清，大家看我在上一集講的，其中一句大家可能聽錯了。我說，他是台辦比我還熟，但是國台辦是我比他還熟。沒錯，這我替他澄清，台辦是指上海市台辦。其實，我拖到今天才講第二次，我是想看柯p跟陳館長先生他們的內容，看他們怎麼說。

那現在講到雙城論壇。

現在我在說的就是我跟柯p的事情，其實那個時候，柯p他跟我提的，就是說他想要他讓雙城論壇繼續辦下去，問看看我有沒有什麼想法。我說，辦下去很好，你們這種兩岸交流，我當然希望兩岸繼續一直交流下去，不要只是國民黨跟共產黨在交流，像你們這種都不交流。

他說，但是我是墨綠的。我說，你是墨綠但是你又不是民進黨，而且你沒有台獨的黨綱，是不是！就看你怎麼講而已。他說，大陸不讓我過去。

我問他，為什麼不讓你去？他說，怕我亂講話。我說，怕你亂講話，你亂講話，你真的講了、太亂亂講，大陸的新聞也不會出來呀，有什麼好亂講話！只是在台灣的新聞會(報導)出來吧。但是你這樣子的話，你到大陸，如果你講對了，你讓大家有個信心，能信任你，你是在大陸能做上上賓 ，要不然就是下下賓。

他說，嗯，I know！當然呢，他又開始問要怎麼說呢？我就提議，最近主席在說兩岸一家親，其實這句話很對啊！對不對！所以他(柯P)說有理有理，應該要兩岸一家親，不要兩岸一家仇，所以不要兩岸一家仇，這句話是他講的。

(中時電子報)